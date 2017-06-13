Оператор "ТРК Украина" говорит, что не знал, что сюжет попадет на Russia Today

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Вторник, 13 июня 2017, 14:16

Оператор ТРК "Украина" Василий Скопик заявляет, что не знал, что его видео попадет на Russia Today, и написал заявление об увольнении с телеканала "Украина" из-за этого сюжета.

Об этом Скопик сообщил в комментарии "Украинской правде"

"Я предоставил всю исчерпывающую информацию вместе с отснятым материалом службе расследований (телеканала" Украина "- УП). Я добровольно написал заявление на увольнение, потому что прекрасно понимаю (как бы цинично это вам не звучало), что репутация и самоуважение бесценны. Я персонально позвонил людям на таможне, которые помогали мне во время проведения съемки, и просил прощения. То же сделал с дирекцией канала", - сообщил Скопик.

"Мне очень стыдно и больно за свой поступок. Но поймите ... я – оператор. Снимаю 14 лет. Снимаю для всех. Снимал для Рейтер, BBC, Дойче Велле, для целого ряда украинских каналов. Прихожу на студию сливаю на фекс.нет и отдаю ссылки. Все. Что дальше происходит с этим материалом, я не интересуюсь", - рассказал он.

На вопрос, кто предложил сделать материал, он ответил, что работает с Трофимовой около года.

"За это время она проявила себя порядочным человеком. Достойная оплата. Профессиональный уровень. С ней я делал сюжеты о детях, шахматных турнирах, проектах "Своим руками", проекты о переселенцах во Львове. Это была интересная работа. Я не монтировал. А просто сливал сырое видео на флешку или на файлообменники. В эту злосчастную съемку было все как всегда", - сообщил он.

В свою очередь Трофимова в комментарии "Украинской правде" сообщила, что "написала запрос на телеканал (РТ)". "Жду ответа, как у них оказалось наше видео", - сказала она.

Трофимова уточнила, что видео делалось для "видео продакшн" и пообещала чуть позже ответить на все вопросы.

Как известно, сюжет, снятый Трофимовой и Скопиком, был в манипулятивном виде показан пропагандистским российским телеканалом Russia Today.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СМИ
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IP: 93.74.211.----Vesna- 13.06.2017 14:32
"За цей час вона проявила себе порядною людиною. Достойна оплата. Професійний рівень. (с)

Ну тут все по Фрейду. Кейс для студентів-початківців.

PS дивно, що наступив на граблі тільки зараз....
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