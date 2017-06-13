Суд в 10 раз уменьшил залог мэру Чопа, которого поймали на взятке

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Вторник, 13 июня 2017, 14:21

Апелляционный суд Ужгорода снизил залог мэру Чопа Валерию Самардаку на 872 тысяч гривен.

Об этом во вторник сообщает Укринформ.

Прокуратура обвиняет Самардака в получении 3 тысяч долларов США взятки.

Ранее ему присудили пребывания в СИЗО с залогом 1 миллион гривен.

Указывается, что на судебном заседании также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Горват (БПП) , которые готовы были взять Самардака на поруки.

В поруках Апелляционный судья Стан отказал.

Как известно, сотрудники прокуратуры и полиции задержали Самардака 30 мая во время получения 3 тысяч долларов взятки.

Темы: Закарпатье прокуратура суд
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