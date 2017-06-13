Суд в 10 раз уменьшил залог мэру Чопа, которого поймали на взятке
Апелляционный суд Ужгорода снизил залог мэру Чопа Валерию Самардаку на 872 тысяч гривен.
Об этом во вторник сообщает Укринформ.
Прокуратура обвиняет Самардака в получении 3 тысяч долларов США взятки.
Ранее ему присудили пребывания в СИЗО с залогом 1 миллион гривен.
Указывается, что на судебном заседании также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Горват (БПП) , которые готовы были взять Самардака на поруки.
В поруках Апелляционный судья Стан отказал.
Как известно, сотрудники прокуратуры и полиции задержали Самардака 30 мая во время получения 3 тысяч долларов взятки.
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