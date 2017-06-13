МИД проверяет, нет ли среди раненых в Мюнхене украинцев

Украинский консул выясняет, есть ли среди людей, получивших травмы и ранения во время стрельбы в немецком Мюнхене, граждане Украины.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Стрельба в Мюнхене. Есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - отмечается в сообщении.

Стрілянина в #Мюнхен. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців. https://t.co/HAmqMvNsap pic.twitter.com/WBqil3iOYf — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 13, 2017

Как сообщалось, 4 человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы на железнодорожной станции "Унтерфоринг" в Мюнхене. Преступник несколько раз выстрелил в женщину-полицейского и ранил еще двух случайных прохожих. После этого другие полицейские, прибывшие на вызов, тяжело ранили подозреваемого.

Украинская правда