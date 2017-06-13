МИД проверяет, нет ли среди раненых в Мюнхене украинцев

759 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 14:41

Украинский консул выясняет, есть ли среди людей, получивших травмы и ранения во время стрельбы в немецком Мюнхене, граждане Украины.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Стрельба в Мюнхене. Есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 4 человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы на железнодорожной станции "Унтерфоринг" в Мюнхене. Преступник несколько раз выстрелил в женщину-полицейского и ранил еще двух случайных прохожих. После этого другие полицейские, прибывшие на вызов, тяжело ранили подозреваемого.

Украинская правда

Темы: Германия чрезвычайное происшествие МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стрельба в Мюнхене: четверо раненых, о теракте речь не идет 13 июня 2017, 12:31
Консул помог пустить в Германию украинца без подтверждения цели поездки 11 июня 2017, 16:22
Германия и США призвали ослабить блокаду Катара 9 июня 2017, 23:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минюст назначил и.о. руководителя Центра правовой помощи
Оператор "ТРК Украина" говорит, что не знал, что сюжет попадет на Russia Today
ООН фиксирует незаконные задержания на Донбассе с обеих сторон конфликта 
Киевляне могут остаться без горячей воды до октября
Все новости
Настойчивость

81-летний дедушка ежедневно учится по 5 часов, чтобы наконец закончить школу

Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...