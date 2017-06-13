В Кремле участников акций протеста назвали "провокаторами"

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Вторник, 13 июня 2017, 14:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "действия группы провокаторов" во время несанкционированной акции в Москве 12 июня "несли опасность для граждан".

Об этом он сказал во вторник журналистам, передает РИА Новости.

"Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", – сказал Песков на вопрос, как он относится к выводам западных СМИ о том, что протестные акции представляют реальную опасность для Кремля.

"Опасными являются провокационные проявления – да, это действительно опасно, это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан", – заявил он.

По мнению пресс-секретаря Путина, российские правоохранители действовали соответственно:

"Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия".

Как сообщалось, 12 июня в День России во многих российских городах прошли митинги против коррупции.

В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках, в результате чего, по данным "Новой газеты", были задержаны более 1200 человек.

В мэрии Москвы заявляли, что некоторые участники митинга против коррупции на Тверской улице "испортили настроение" россиянам, вышедшим на праздник.

Организатора антикоррупционных акций Алексея Навального задержали еще в подъезде его дома. Суд арестовал его на 30 суток за неповиновение полиции и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия.

В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Европейский союз и США призвали Россию освободить задержанных протестующих.

Темы: Росcия акции
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