Совет общественного контроля НАБУ избрал главу и начал работу

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Вторник, 13 июня 2017, 15:36

Недавно избранный Совет общественного контроля при НАБУ провел 12 июня учредительное заседание, на котором избрал своего председателя.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, возглавил СОК адвокат и активист "Автомайдана" Роман Маселко, который параллельно будет входить в состав дисциплинарной комиссии НАБУ. Секретарем органа избрана Галина Янченко из "Антикоррупционного штаба".

Совет также делегировал своих представителей в состав конкурсных комиссий Бюро. В первой будут работать Янченко, Евгений Грушовец и еще один известный автомайдановець - Сергей Хаджинов, во второй - Алла Юрченко, Виталий Устименко, Александр Пересоляк, в третьей - Назар Первак, Сергей Миткалик и Роман Бочкала.

 
 

Как сообщалось, 31 мая прошло открытое рейтинговое интернет-голосование за лиц, которые изъявили желание работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

 
 

Как известно, по закону Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач бюро, рассматривает отчеты и утверждает выводы по ним, два его представители входят в состав дисциплинарной комиссии НАБУ.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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