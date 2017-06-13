Порошенко присвоил белорусу Жизневскому звание Героя Украины

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Вторник, 13 июня 2017, 16:00

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневському.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента во вторник.

"Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому - белорусу, который погиб во время Революции Достоинства и вручил Звезду Героя Украины его родителям - Михаилу Петровичу и Нине Васильевне", - говорится в сообщении.

"Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе", - сказал Порошенко, назвав его "великим белорусом" и "великим украинцем"

Порошенко сообщил родителям, что он инициировал изменения в законодательство, которые были поддержаны Верховной Радой и которые позволили впервые в истории Украины присвоить звание Героя Украины иностранцу.

 
 

Как известно, 26 ноября 2014 на Майдане Независимости открыли памятный знак погибшему активисту из Белоруссии Михаилу Жизневский.

25-летний парень умер 22 января 2014 от ранения в сердце во время "Революции Достоинства".

28 ноября 2014 президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - Михаила Жизневского из Беларуси и Зураба Хурция и Давида Кипиани из Грузии, погибших во время "Революции Достоинства".

13 апреля 2017 Верховная Рада приняла законопроект 6174, который позволяет посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.

Украинская правда

Темы: Порошенко Майдан Беларусь
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