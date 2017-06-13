Азаров высказался о безвизе Украины с ЕС: "рваные трусы"

Бывший премьер-министр Николай Азаров назвал безвизовый режим Украины и Евросоюза "рваными трусами".

Соответствующий пост беглый экс-премьер разместил 13 июня в сети Facebook.

"Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате – только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже чтобы нормальные купить", – пишет Азаров.

Ранее МИД Украины разъяснял, что бывший президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Евросоюза, не смогут воспользоваться правом на безвизовые поездки в страны ЕС.

Украинская правда