Декоммунизация по-запорожски: из Ленина "вылепили" Пилипа Орлика

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Вторник, 13 июня 2017, 17:16

В Запорожской области из памятников Ленину создают памятники историческим лицам.

Об этом пишет во вторник "Укринформ", ссылаясь на данные местных СМИ.

На территории региона уже зафиксировано два подобных случая: в селе Лозоватка памятник "вождю мирового пролетариата" превратился в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке стал основой для памятника автору первой украинской Конституции Пилипа Орлика.

 
 

Отмечается, что переработка скульптур, путем "одевания" их в национальную одежду и "добавления" национальной атрибутики, позволила местным властям сэкономить средства в период декоммунизации.

Так переработка Ленина обошлась всего в 7 тысяч гривен, что существенно меньше стоимости демонтажа памятника с использованием спецтехники, его транспортировки к месту хранения и обеспечения сохранности.

Темы: декоммунизация
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