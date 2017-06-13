Боевики совершили 16 обстрелов, ранен боец – штаб АТО

154 просмотра
0
Вторник, 13 июня 2017, 18:40

13 июня в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 16 вражеских обстрелов, что свидетельствует об относительном снижении огневой активности со стороны незаконных вооруженных формирований.

Такие данные по состоянию на 18.00 часов вторника фигурируют в сводках пресс-центра штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела и характеризуется как напряженная, однако стабильная и полностью контролируется силами операции", – говорится в сообщении.

На приморском направлении еще ночью оккупанты раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка. В результате взрывов артиллерийских снарядов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла. Ни один гражданский житель, к счастью, не пострадал.

На этом же направлении утром противник, применяя минометы калибра 120 мм, совершил обстрел невысокой интенсивности укреплений ВС Украины в районе Чермалык.

Также вражеские вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону возле Водяного, вели огонь снайперы противника.

Донецкое направление. На этой части фронта наемники еще на заре обстреляли из стрелкового оружия различных калибров и противотанковых гранатометов опорные пункты сил АТО в районе Песков и Авдеевки. А потом из пулеметов крупного калибра бандиты дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Невельского.

На луганском направлении рано утром боевики в очередной раз обстреляли оборонительные укрепления мил АТО в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Всего насчитано 40 попаданий вражеских мин неподалеку наших позиций.

Уже после обеда пророссийские вооруженные банды дважды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского. Там же наемники били по одному из опорных пунктов украинских воинов из станкового противотанкового гранатомета.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранения во вторник", - резюмируют в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Турчинов: Время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе 13 июня 2017, 09:23
Сутки в АТО: 57 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 5 были ранены 13 июня 2017, 07:27
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку 12 июня 2017, 22:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики совершили 16 обстрелов, ранен боец – штаб АТО
В столичной маршрутке произошел взрыв: 7 пострадавших
Выдворенные из Молдовы российские дипломаты вербовали боевиков на Донбасс – Reuters
Генпрокуратура проводит обыск в "Укрзализныце"
Все новости
Фото

Общие пространства и тотальная слежка: какими будут офисы будущего

Тревожные звоночки

Эксперт назвала признаки того, что в отношениях пары не все в порядке