Суд отпустил боксера, которого подозревают в избиении депутата

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Вторник, 13 июня 2017, 19:32

Центральный райсуд Николаева избрал боксеру Олегу Буцу, которого подозревают в избиении депутата облсовета, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Таким образом, было отклонено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Боксера отпустили под личное обязательство, возложив на него обязанность являться по вызову следователя, прокурора и суда, а также воздержаться от общения с вышеупомянутым депутатом, и запрет посещать помещения Николаевского областного совета, кроме как с разрешения следователя, прокурора.

В суде пояснили, что домашний арест может быть применен исключительно к лицам, которые подозреваются в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а санкция ч.1 ст.296 УК Украины, по которой подозревают боксера, не предусматривает такого наказания.

В суде отметили, что санкция ч.1. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как известно, 8 июня в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между председателем фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера Олега Буца.

Инцидент возник на заседании бюджетной комиссии, которая проходила в напряженной атмосфере.

Украинская правда

Темы: суд Николаев
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