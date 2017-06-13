В третьем блоке ЧАЭС произошло задымление

2328 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 20:21

В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции во вторник днем произошло задымление.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

Согласно пресс-релизу, информация о задымлении в помещении №509 появилась в 15:57, а через несколько минут задымление уже ликвидировали работники ГСЧС.

"Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", - сказано в сообщении.

О причинах задымления не сообщается.

Украинская правда

Темы: Чернобыль
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Жена одного из руководителей НПУ имеет нелегальный бизнес в Чернобыльской зоне 17 мая 2017, 22:34
Чернобыльская Зона: мейнстрим и андеграунд 26 апреля 2017, 16:45
Возле ЧАЭС нашли свалку львовского мусора 25 апреля 2017, 12:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГФС предоставляет рассрочки преимущественно компаниям Ахметова
Боевики совершили 16 обстрелов, ранен боец – штаб АТО
В столичной маршрутке произошел взрыв: 7 пострадавших
Выдворенные из Молдовы российские дипломаты вербовали боевиков на Донбасс – Reuters
Все новости
Настойчивость

81-летний дедушка ежедневно учится по 5 часов, чтобы наконец закончить школу

Фото

Полицейского пса перевели на другую работу, потому что был слишком вежливым