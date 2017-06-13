Мэра Чопа, подозреваемого во взяточничестве, отпустили под залог

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Вторник, 13 июня 2017, 21:20

Суд отпустил мэра Чопа Валерия Самардака, подозреваемого во взяточничестве, под залог в размере 128 000 гривен.

Об этом Мukachevo.net подтвердили в Апелляционном суде Закарпатской области.

Согласно информации, залог за мэра внесли сразу после заседания суда.

Таким образом, он больше не находится под стражей, однако и в дальнейшем не может выезжать за пределы страны и должен являться по вызову следователя.

Кто внес залог за мэра Чопа, не известно.

Также суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу об аресте имущества Самардака и оставил арест в силе.

30 мая стало известно, что сотрудники прокуратуры и полиции задержали Самардака при получении 3 тысяч долларов взятки.

Ранее мэру Чопа назначали меру пресечения в виде пребывания в СИЗО с залогом 1 млн гривен.

Темы: Закарпатье суд
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