Мэра Чопа, подозреваемого во взяточничестве, отпустили под залог
Суд отпустил мэра Чопа Валерия Самардака, подозреваемого во взяточничестве, под залог в размере 128 000 гривен.
Об этом Мukachevo.net подтвердили в Апелляционном суде Закарпатской области.
Согласно информации, залог за мэра внесли сразу после заседания суда.
Таким образом, он больше не находится под стражей, однако и в дальнейшем не может выезжать за пределы страны и должен являться по вызову следователя.
Кто внес залог за мэра Чопа, не известно.
Также суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу об аресте имущества Самардака и оставил арест в силе.
30 мая стало известно, что сотрудники прокуратуры и полиции задержали Самардака при получении 3 тысяч долларов взятки.
Ранее мэру Чопа назначали меру пресечения в виде пребывания в СИЗО с залогом 1 млн гривен.
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