Боевики снова обстреляли Авдеевку, ранена женщина

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Среда, 14 июня 2017, 00:26

Вечером 13 июня боевики снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Снаряды, выпущенные с оккупированной территории, "приземлились" на улице Тургенева. В результате была ранена в ногу 48-летняя местная жительница, которая находилась у себя во дворе. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

Еще один из снарядов взорвался рядом с домом. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль, который находился на улице возле двора. Владельцы дома не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК Украины.

В полиции подчеркнули, что террористы обстреливают жилые кварталы Авдеевки уже третий день подряд.

 
 

Темы: Авдеевка АТО
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