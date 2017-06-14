США впервые за 25 лет не поздравили РФ с днем России

591 просмотр
0
Среда, 14 июня 2017, 00:53

Посольство России сообщило, что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с днем России.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - сказал представитель посольства РФ Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

День России отмечается 12 июня.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В США предлагают принять "акт о COVFEFE" 13 июня 2017, 15:44
Сенат США согласился ужесточить санкции против России 13 июня 2017, 14:14
Путин заявил, что США хотят уничтожить российскую экономику 13 июня 2017, 06:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий: В Пентагоне обсуждают вопрос выделения Украине летального оружия
Экс-зампрокурора Ровенской области вышел под залог в 1 млн
ГФС предоставляет рассрочки преимущественно компаниям Ахметова
Боевики совершили 16 обстрелов, ранен боец – штаб АТО
Все новости
Безвиз дает дорогу

Неизведанный север Польши

Медреформа на пальцах

Какую медпомощь будет гарантировать государство