Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Джеппарова посадили в карцер

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Среда, 14 июня 2017, 01:14

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова посадили в карцер на 25 дней.

Об этом сообщил его адвокат Джемиль Темишев, передает Krymsos.

Джеппарова отправили в карцер за то, что он якобы не открыл дверь в камеру по требованию администрации СИЗО.

"У них камера одна из самых маленьких в СИЗО. Там даже пройти невозможно. Если один человек встал, второй уже не пройдет. Поэтому дверь в камеру плохо открывалась", – рассказал адвокат.

Джеппаров находится в карцере уже четвертые сутки.

"У него шло лечение, когда его посадили. Его забрали в носках и майке. Всю ночь он простоял в сыром карцере", – добавил адвокат.

Джепаров уже не в первый раз попадает в карцер. В январе его посадили туда на десять суток за то, что он якобы не сбрил бороду.

Арсен Джеппаров является одним из фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Он, вместе с другими фигурантами этого дела Эмиром-Усеином Куку, Вадимом Сируком, Рефатом Алимовым и Муслимом Алиевым, был задержан в апреле 2016 года. Неделю назад суд в закрытом режиме продлил им арест на два месяца.

Фигуранты этого дела уже полтора года находятся в СИЗО. Адвокаты неоднократно заявляли, что следствие по этому делу затягивается.

Темы: аннексия крымские татары Крым
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