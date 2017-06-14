Глава Пентагона: РФ стремится посеять хаос в международных отношениях

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Среда, 14 июня 2017, 02:18

Россия нацелена на подрыв международных альянсов, и стремится посеять хаос в международных отношениях.

Такое мнение высказал глава Минобороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате США во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я полагаю, что нарушение международного порядка - это то, что Россия опрометчивым образом считает полезным для нее", - сказал он.

Мэттис пояснил, что Россия не только нацелена против США и Европы, но и также "пытается подорвать любой вид многосторонних альянсов, которые, по моему мнению, оказывают стабилизирующее влияние в мире".

Темы: Росcия США
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