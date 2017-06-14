Генпрокурор США Сешнс отрицает, что навредил предвыборной кампании

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Среда, 14 июня 2017, 04:32

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс отрицает любые связи с российскими должностными лицами, которые могли бы навредить избирательной кампании в США в 2016 году.

Об этом он сказал в ходе слушаний в Сенате 13 июня, передает "Радио Свобода".

"Я никогда не встречался и никогда не разговаривал с россиянами или любыми иностранными должностными лицами о каком-либо вмешательстве в избирательную кампанию в США. И я не знаю ни о каких таких разговорах, которые вели бы люди из окружения Трампа", - отметил Сешнс.

В начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее стало известно, что Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате. Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поэтому потребовала его отставки.

Темы: США
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