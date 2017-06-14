Путин заявил, что в РФ не может скоро наступить западная демократия

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Среда, 14 июня 2017, 05:30

Общество в России должно развиваться поэтапно, невозможно, чтобы завтра в РФ наступили такие же порядки, как в США, Германии и Франции.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передают "РИА Новости".

"Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития", -  считает он.

Путин отметил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем в ходе революции в 1917 году к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Иосиф Сталин, и только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России.

Темы: Путин Росcия
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