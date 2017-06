В Лондоне горит 27-этажный жилой дом, есть пострадавшие

В Лондоне пожар охватил 27-этажное жилое здание.

Об этом сообщает СNN.

Лондонская полиция заявляет, что в результате пострадали два человека, однако некоторые СМИ передают, что пострадавших может быть больше.

На данный момент с пожаром борются около 200 пожарных, на место прибыли 40 пожарных машин. Жителей эвакуируют.

Огонь вспыхнул до рассвета, когда большинство жителей еще спали. По словам свидетелей, огонь быстро распространяется по зданию.

Также свидетели сообщают, что некоторые люди прыгали из здания.

Пожарные говорят, что причина пожара пока неизвестна. Отмечается, что огонь распространился со 2 этажа до 27.

