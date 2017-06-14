Сутки в АТО: Ситуация сложная, 1 боец ВСУ погиб, 7 ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной - за минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь, 5 раз они били из запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще семь были ранены.

Трижды за сутки боевики открывали огонь из артиллерии по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов.

На Приморском направлении террористы 22 раза открывали огонь.

"Еще ночью оккупанты в который раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего было вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Утром боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли укрепления ВСУ в районе Чермалыка, а из 82 мм минометов - вблизи Водяного. Также по украинским позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения зенитных установок и БМП, били снайперы.

На Донецком направлении из пехотного оружия сепаратисты били в районе Песков, Авдеевки и Невельского.

С наступлением сумерек боевики активизировались, особенно в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге.

Так, террористы совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Во время этих обстрелов боевики снова выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм.

Также бандиты открывали огонь из 82 мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастья. Кроме того, поблизости Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачево боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.