Из-за пожара в Лондоне в больницы доставлены уже 30 человек

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Среда, 14 июня 2017, 08:35

В результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает The Associated Press в своем твиттере.

"Сервис скорой помощи Лондона говорит, что 30 человек были отправлены в 5 больниц после пожара", - говорится в сообщении.

Число жертв пока не называется.

Как известно, около 1:00 ночи по британскому времени произошел пожар в 27-этажном жилом доме.

Украинская правда

Темы: Великобритания
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