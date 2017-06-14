Из-за пожара в Лондоне в больницы доставлены уже 30 человек
В результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек.
Об этом сообщает The Associated Press в своем твиттере.
"Сервис скорой помощи Лондона говорит, что 30 человек были отправлены в 5 больниц после пожара", - говорится в сообщении.
Число жертв пока не называется.
Как известно, около 1:00 ночи по британскому времени произошел пожар в 27-этажном жилом доме.
Украинская правда
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