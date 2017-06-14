Из-за пожара в Лондоне в больницы доставлены уже 30 человек

В результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает The Associated Press в своем твиттере.

"Сервис скорой помощи Лондона говорит, что 30 человек были отправлены в 5 больниц после пожара", - говорится в сообщении.

Число жертв пока не называется.

Как известно, около 1:00 ночи по британскому времени произошел пожар в 27-этажном жилом доме.

Украинская правда