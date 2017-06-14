В России в пансионате отрепетировали вопросы для прямой линии Путина

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Среда, 14 июня 2017, 09:04

В подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее" прошла репетиция -инструктаж для участников "Прямой линии с Владимиром Путиным", которые должны задавать ему вопросы.

Об этом сообщает РБК.

По данным двух собеседников издания, в пансионат заселили представителей общественности из регионов, всего около 100 человек.

"Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте", — рассказал один из участников прямой линии. 

Гостям советовали не распивать алкоголь накануне эфира, чтобы не испытывать похмелье, добавил собеседник РБК.

Инструкторы предупреждали участников и о том, чтобы те не пили много воды, так как линия может продлиться до 4–5 часов, уточнил РБК источник, знакомый с ходом организации мероприятия.

Кроме того, советовали не надевать одежду в клетку и полоску, добавляет он.

Гарантий, что кто-то из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали, уточнил участник прямой линии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли инструктаж проходил в "Петрово-Дальнем" и обычная ли это практика.

Руководитель дирекции общественных связей "Первого канала" Лариса Крымова от комментариев отказалась. "Не могу вам ничем помочь", — сказала РБК Крымова. В пресс-службах ВГТРК и НТВ не смогли оперативно ответить на запросы РБК.

Инструктаж участников прямой линии, проводится ежегодно. В 2016 году гостей прямой линии собрали в подмосковном пансионате "Поляны", который, как и "Петрово-Дальнее", расположен на Рублево-Успенском шоссе и тоже подведомственен управделами президента.

Тогда организаторы разделили гостей на секции и прослушали, как они могут задавать вопросы. По результатам бесед из нескольких сотен выбрали несколько десятков человек, которые должны были общаться с президентом. Кто-то мог задать свои вопросы, кому-то предложили задать вопросы, заранее подготовленные организаторами, следует из слов собеседников РБК.

Прямая линия с Путиным состоится 15 июня в 12:00 по мск.

Темы: Росcия
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