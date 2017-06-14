Матиос: Клименко сообщили о подозрении за 96 миллиардов

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Среда, 14 июня 2017, 09:34

Прокуратура заочно сообщила экс-министру доходов и сборов Александру Клименко о подозрении в создании и участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Об этом на своей странице Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Находясь в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-минздоху Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением)", - написал он.

"Сообщение о подозрении направлено Клименко А.В. способом, предусмотренным УПК Украины", - добавил Матиос.

"Как сказал бы в таком случае Ляшко: "Украла Скотиняка 96 миллиардов человеческих денег". Подтверждаю - Клименко энд компани (и те, что вертолетами уже "прилетели ", и те, что в придорожных мотелях в Белгородской области РФ от страха спиваются, и те, что по норам прячутся) действительно обоснованно подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (при курсе $ в то время 8 грн.) ", - отметил он.

"Но мы идем за ними. В одном темпе. Бесстрастно и неотвратимо. Для одевания на их рученьки украинских бус – заслуженных наручников", - добавил Матиос.

Темы: Клименко прокуратура Генпрокуратура
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