ОБСЕ зафиксировала танки боевиков рядом с линией разграничения

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Среда, 14 июня 2017, 10:13

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие следы танка Т-72 в неподконтрольному Украине селе Пикуза, расположенного в нескольких километрах от линии разграничения.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ, опубликованном 13 июня вечером.

"В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели один МТ-ЛБ, одну бронированную машину типа БМП и свежие следы танка (Т-72) в с. Пикуза (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), а также один бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) вблизи Заиченко", - говорится в отчете.

Кроме того, недалеко неподконтрольного Украине села Заиченко Миссия вновь зафиксировала 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещены там с нарушением линий отвода.

Также танк был зафиксирован в Луганской области на временно оккупированных территориях:

"9 июня беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ снова зафиксировал 1 танк (Т-64) вблизи с. Сокольники (38 км северо-западнее Луганска) (см. Ежедневный отчет СММ от 25 апреля 2017 года)", - отмечают наблюдатели.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ
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