Омелян пожаловался Гройсману на Балчуна, чей отчет до сих пор не готов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает, что глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун представит отчет о своей работе на следующем заседании Кабинета министров 21 июня.



Об этом министр сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Он (отчет - ред.) должен был быть в прошлую среду не позднее. Теперь мы понимаем, что в сегодняшней повестке заседания его нет. Возможно, будет на следующей", – сказал Омелян.

При этом министр отметил, что разговаривал о результатах работы Балчуна с премьер-министром Владимиром Гройсманом и у премьера теперь есть полная картина ситуации.



Он подчеркнул, что недоволен результатами работы нынешнего менеджмента "Укрзализныци".

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Как сообщалось, 11 апреля 2017 года Омелян заявлял, что руководство "Укрзализныци " не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено. По его словам, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений со стороны правительства.



Между тем еще в январе 2017 года Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" в конфликте с Омеляном.

"Распри оставляйте дома", – сказал он и призвал к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.



В апреле премьер также заявлял, что решение о целесообразности продления контракта с Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год.