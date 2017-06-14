Представители ЕС высказываются за Антикоррупционный суд

Заместитель главы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен и председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили выразили поддержку созданию антикоррупционного суда.

Как сообщает пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик, об этом Фреллесен и Ткешелашвили заявили во вторник в Киеве во время презентации третьего компонента Антикоррупционной инициативы ЕС.

"Трудно недооценить важность создания антикоррупционного суда в Украине сегодня", - заявила Ткешелашвили.

Целью возглавляемой ею Антикоррупционной инициативы ЕС является внедрение антикоррупционной политики в Украине, в частности путем поддержки новых антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП. Инициатива направлена ​​на усиление способности органов местного самоуправления, организаций гражданского общества и журналистов-расследователей в вовлечении в процесс борьбы с коррупцией.

Фреллесен также подчеркивает важность сохранения независимости новых антикоррупционных органов, таких как НАБУ. По его словам, запуск антикоррупционного суда в Украине позволит замкнуть цепь создания антикоррупционных органов и получать реальные результаты их работы.

"Мы уверены, что Антикоррупционная инициатива ЕС сделает значительный вклад в борьбу с коррупцией в Украине", - подытожил Фреллесен.

Выступая на презентации, посол Дании в Украине Рубен Мадсен также заявил о поддержке правительством Дании критически важной работы антикоррупционных институтов в Украине.

Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EU Anti-Corruption Initiative) - это сама программа поддержки со стороны ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Ее имплементацией занимается Датское агентство по международному развитию (DANIDA). Бюджет инициативы на три года составляет EUR15,84 млн (EUR14,5 млн предоставляет ЕС, EUR1,34 млн - МИД Дании).

Другими двумя компонентами инициативы является поддержка новых антикоррупционных органов и предоставления международной экспертизы антикоррупционному комитету Верховной Рады.

Інтерфакс-Україна