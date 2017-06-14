Ураган в Сумах поломал деревья, сорвал крышу, повалил электроопору

В Сумах в результате сильного урагана, который пронесся по городу 13 июня, повреждены здания и повалены десятки деревьев.



Как сообщил корреспондент УНИАН, непогода длилась около 20 минут, шквальный ветер сопровождал ливень.



По информации UA:Сумы, ураган прошелся по нескольким улицам города.





В частности, ветер сорвал металлическую крышу с дома на Герасима Кондратьева, №50.



По улице Александра Олеся упал столб и повредились электрические провода. Электроопора при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации.



На улице Алексея Береста, 5, ветер повредил крышу и упало дерево.



На Терезова, 3, и на остановке напротив Центрального кладбища сломались два дерева, повредили крышу киоска рядом с остановкой.





Кроме того, в Facebook сообщают о поверженном на улице 20-летия Победы билборде.



По всему городу упали десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.



Также в домах горожан выбило стекла.