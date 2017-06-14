Ураган в Сумах поломал деревья, сорвал крышу, повалил электроопору

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Среда, 14 июня 2017, 12:02

В Сумах в результате сильного урагана, который пронесся по городу 13 июня, повреждены здания и повалены десятки деревьев.

Как сообщил корреспондент УНИАН, непогода длилась около 20 минут, шквальный ветер сопровождал ливень.

По информации UA:Сумы, ураган прошелся по нескольким улицам города.



В частности, ветер сорвал металлическую крышу с дома на Герасима Кондратьева, №50.

По улице Александра Олеся упал столб и повредились электрические провода. Электроопора при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации.

На улице Алексея Береста, 5, ветер повредил крышу и упало дерево.

На Терезова, 3, и на остановке напротив Центрального кладбища сломались два дерева, повредили крышу киоска рядом с остановкой.



Кроме того, в Facebook сообщают о поверженном на улице 20-летия Победы билборде.

По всему городу упали десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.

Также в домах горожан выбило стекла.

Темы: Сумы погода стихия
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