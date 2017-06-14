В украинских городах хотят уменьшить скорость до 50 км/ч

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Среда, 14 июня 2017, 12:43

Максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах следует снизить с 60 до 50 километров в час.

Об этом заявил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания Кабинета министров.

"Все европейские страны согласны в одном, что первоочередной врагом пешеходов, а также водителей на дорогах является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах с 60 до 50 км в час", - сказал он.

"В европейских городах – 50 км в час, а в особых пунктах есть 30 км в час", - добавил Новак.

Как известно, 8 мая премьер Владимир Гройсман поручил разработать программу безопасности дорожного движения.

Украинская правда

Темы: дороги авто Кабинет министров
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