В украинских городах хотят уменьшить скорость до 50 км/ч
Максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах следует снизить с 60 до 50 километров в час.
Об этом заявил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания Кабинета министров.
"Все европейские страны согласны в одном, что первоочередной врагом пешеходов, а также водителей на дорогах является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах с 60 до 50 км в час", - сказал он.
"В европейских городах – 50 км в час, а в особых пунктах есть 30 км в час", - добавил Новак.
Как известно, 8 мая премьер Владимир Гройсман поручил разработать программу безопасности дорожного движения.
Украинская правда
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