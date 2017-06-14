В штабе АТО уточнили потери за сутки

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Среда, 14 июня 2017, 12:47

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военнослужащий погиб, 7 получили ранения.

Об этом на брифинге 14 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, семеро получили ранения", – сообщил полковник.

"1 погибший, 2 раненых – это Луганское, 2 раненых – Авдеевка – все в результате обстрелов, Светлодарск - 1 ранен в результате подрыва на мине, 2 раненых в Водяном в результате обстрела", – уточнил потери Лысенко.

По словам полковника, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Оккупанты придерживаются тактики регулярных обстрелов позиций ВСУ, городов, сел в том числе из тяжелого вооружения, независимо от времени суток.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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