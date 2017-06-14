Гройсман резко упрекнул Садового: Не ищи крайних, а возьми и сделай

Премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Об этом он заявил на заседании Кабмина в среду, комментируя просьбу Львова объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Пожалуйста, не ищи крайних, а возьми и сделай, и продемонстрируй, как это надо делать для всей страны. Потому что делать виновными тех, кто к этому не имеет никакого отношения - это, как минимум, несправедливо, нечестно и не по-лидерски", - подчеркнул глава правительства, обращаясь к мэру Львова, которого не было на заседании Кабинета министров.

Гройсман упрекнул львовского председателя, что он за 11 лет управления городом не удосужился построить мусороперерабатывающий завод.

"Имея миллиарды гривен на счетах, он просто не способен это сделать, или способен, а не хочет", - отметил премьер.

Он напомнил, что уже неоднократно помогал Садовому вывозить мусор из города, но люди, которые соглашались принимать отходы на свои свалки, уже отказываются это делать.

"Потому что они не хотят, чтобы на их территорию бесконечно возили мусор", - подчеркнул глава правительства.

"Чем тебе помочь? Землю дали - она тебе не подходит, деньги на счетах у тебя есть, проектную документацию тебе согласовали, с французами я договорился... Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе?" - обратился Гройсман в телекамеру с риторическими вопросами.

Как сообщалось, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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Евгений Кизилов, УП