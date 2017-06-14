В Одессе перед горсоветом произошла потасовка

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Среда, 14 июня 2017, 13:27

Небольшая потасовка между активистами нескольких общественных организаций и обманутыми инвесторами высотки, с одной стороны, и муниципальной охраной и сотрудниками Нацгвардии Украины, с другой, возникла утром у здания Одесского горсовета.

В самом здании в среду проходит сессия, передает Интерфакс-Украина.

Активисты и пикетчики пытались попасть в зал заседаний, а охрана мэрии их не пускала.

 
Все фото 048.ua

Спустя некоторое время часть представителей общественности все же пустили в мэрию вместе с опоздавшими депутатами горсовета, которые не могли попасть в здание из-за заблокированных правоохранителями и охраной входов.

В свою очередь одесской издание 048.ua отмечает, что на сессию не пропускали также и журналистов.

"Под зданием собрались не менее ста митингующих, требующих не допустить внесение вопросов сессии с руки. Под мэрией люди толкаются. Тем не менее, во время начала сессии, Труханов отказал депутатам внести необходимые изменения в регламент. Также на сессии присутствуют одиозные депутаты Пресман и Голубов", - отметили в издании.

 
 
 

Позднее издание сообщило, что не допускала активистов и журналистов в здание горсовета охранная фирма "Зевс".

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