В Одессе перед горсоветом произошла потасовка

Небольшая потасовка между активистами нескольких общественных организаций и обманутыми инвесторами высотки, с одной стороны, и муниципальной охраной и сотрудниками Нацгвардии Украины, с другой, возникла утром у здания Одесского горсовета.

В самом здании в среду проходит сессия, передает Интерфакс-Украина.



Активисты и пикетчики пытались попасть в зал заседаний, а охрана мэрии их не пускала.

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Спустя некоторое время часть представителей общественности все же пустили в мэрию вместе с опоздавшими депутатами горсовета, которые не могли попасть в здание из-за заблокированных правоохранителями и охраной входов.



В свою очередь одесской издание 048.ua отмечает, что на сессию не пропускали также и журналистов.

"Под зданием собрались не менее ста митингующих, требующих не допустить внесение вопросов сессии с руки. Под мэрией люди толкаются. Тем не менее, во время начала сессии, Труханов отказал депутатам внести необходимые изменения в регламент. Также на сессии присутствуют одиозные депутаты Пресман и Голубов", - отметили в издании.

Позднее издание сообщило, что не допускала активистов и журналистов в здание горсовета охранная фирма "Зевс".