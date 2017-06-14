Боровику нашли замену в Одесском горсовете
Место Александра Боровика в Одесском городском совете занял новый депутат – Сергей Голдаков.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что Голдаков принял присягу депутата на сессии горсовета в среду.
Ранее Одесская городская избирательная комиссия приняла решение о лишении Боровика депутатского мандата в связи с утратой им украинского гражданства.
Как сообщалось, 29 апреля президент Петр Порошенко лишил экс-советника одесского губернатора Михеила Саакашвили Александра Боровика украинского гражданства.
Боровик обратился в Высший административный суд Киева с апелляцией на данное решение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.