ГПУ пришла с обысками к Нацполиции Киевской области

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Среда, 14 июня 2017, 14:00

Генпрокуратура проводит обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в завладении почти миллиона гривен государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в среду.

Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица в период 2015-2016 годов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме почти один миллион гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу ГУ ЧП в Киевской области.

Они перечисляли денежные средства на банковские счета, оформленые на подставных лиц, в том числе "мертвые души".

В ГПУ указывают, что во время проведения следственных действий уже обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц правоохранительных органов.

За содеянное уголовное правонарушение лицам, причастным к совершению преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура полиция
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