ЕС призывает обновить состав ЦИК

Европейский союз призывает Украину назначить новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам ежегодного диалога Европейский Союз и Украина по правам человека.

"ЕС подчеркнул важность гармонизации избирательного законодательства и назначения членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых завершился", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что обе стороны подчеркнули важность свободных и независимых СМИ.

"Они также обсудили пути усиления безопасности журналистов и медиа, включая пути решения вопроса публикации личных данных журналистов на украинских веб-сайтах. Также рассматривался вопрос блокировки многих российских онлайн сервисов", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, ЕС и Украина выразили серьезную обеспокоенность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, в частности ситуацией с крымскими татарами, после незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией.

ЕС и Украина осуждают нарушения и злоупотребления в области прав человека на тех территориях Донецкой и Луганской областей, над которыми власть Украины не имеет полного контроля.

Стороны также призывают к немедленному освобождению незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове.

Европейский Союз напомнил об обязательствах Украины ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Делегацию ЕС возглавил Глава подразделения по вопросам двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешней деятельности Дирк Шубель. Делегацию Украины возглавил заместитель Министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Украинская правда