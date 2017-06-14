Суд проверит законность закрытия деклараций сотрудников военной прокуратуры

Окружной административный суд города Киева открыл производство по закрытию доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говориться, что суд открыл производство по иску к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и к Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции.

"Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, истец просит признать противоправным и отменить решение НАПК "О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности" и обязать агентство включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

Судебное заседание проведут 19 июля.

Как сообщалось 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Впоследствии в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра е-деклараций на основании постановления главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Украинская правда