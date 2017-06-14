Лидеры "нормандской четверки" встретятся этим летом

909 просмотров
0
Среда, 14 июня 2017, 14:44

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"Переговоры идут, приблизительные даты не могу назвать вам сейчас для того, чтобы не испортить эти переговоры, но все произойдет намного быстрее, чем до конца лета", - сказал Пристайко.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.

Темы: Минские соглашения Путин Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Обвинения Россией Украины в не соблюдении "минска" являютcя гибридной войной 13 июня 2017, 06:08
Порошенко: Есть лишь одно средство усадить РФ за стол переговоров 9 июня 2017, 15:10
Геращенко о Минске: Двигаемся со "скоростью" черепахи 8 июня 2017, 09:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники
Мэр Николаева сбежал от полицейских через окно - СМИ
ГПУ пришла с обысками к Нацполиции Киевской области
Гройсман резко упрекнул Садового: Не ищи крайних, а возьми и сделай
Все новости
День донора

Донорство в Украине: роль и расходы государства

Интервью

Эдгар Винницкий: Играю на улице, чтобы появилось поколение открытых людей