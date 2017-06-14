Лидеры "нормандской четверки" встретятся этим летом
Встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета.
Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".
"Переговоры идут, приблизительные даты не могу назвать вам сейчас для того, чтобы не испортить эти переговоры, но все произойдет намного быстрее, чем до конца лета", - сказал Пристайко.
Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.
Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне.
Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.
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