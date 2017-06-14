Майор полиции вымогал $15 тысяч от ОО, консультирующей иностранцев

Старшего оперуполномоченного управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управления полиции в Киеве уличили во взятке.



Как сообщает Служба безопасности Украины, ее сотрудники действовали совместно со столичной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции.



Правоохранители установили, что майор полиции требовал 15 тысяч долларов за непрепятствование деятельности от руководителя общественной организации, которая оказывает юридическую помощь иностранцам в оформлении вида на жительство в Украине.

Майор полиции вымогал $15 тысяч от руководителя общественной орагнизации СБУ

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника у центрального входа в один из парков в Голосеевском районе Киева в (его) собственном авто во время получения первой части взятки в размере 285 тысяч гривен", – информирует СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.