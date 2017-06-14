Кабмин принял отставку члена НАПК Рябошапки – СМИ

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия члена Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАПК.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Таким образом, Кабмин удовлетворил заявление Рябошапки об отставке.

По информации агентства, Рябошапка в данный момент находится в отпуске.

Как известно, 9 июня Рябошапка заявил о решении подать в отставку.