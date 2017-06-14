Кабмин принял отставку члена НАПК Рябошапки – СМИ
Кабинет министров досрочно прекратил полномочия члена Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Рябошапки.
Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАПК.
По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Таким образом, Кабмин удовлетворил заявление Рябошапки об отставке.
По информации агентства, Рябошапка в данный момент находится в отпуске.
Как известно, 9 июня Рябошапка заявил о решении подать в отставку.
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