Кабмин принял отставку члена НАПК Рябошапки – СМИ

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Среда, 14 июня 2017, 16:50

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия члена Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАПК.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Таким образом, Кабмин удовлетворил заявление Рябошапки об отставке.

По информации агентства, Рябошапка в данный момент находится в отпуске.

Как известно, 9 июня Рябошапка заявил о решении подать в отставку.

 

Темы: НАПК Кабинет министров
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