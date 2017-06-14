Порошенко объяснил, почему не отменяет АТО

Президент Петр Порошенко подчеркивает важность обеспечения украинских военных всеми возможностями противодействия российской агрессии.



Об этом он сказал 14 июня журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения, сообщает пресс-служба главы государства.



"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии – оставим Украину беззащитной", – подчеркнул президент.

ап

По словам Порошенко, он поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.



"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины. Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", – констатировал глава государства.



Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий.



По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.



Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.

Как известно, 15 марта 2017 года президент Петр Порошенко на заседании СНБО предложил подготовить, рассмотреть и принять закон о восстановлении территориальной целостности, который отвечал бы национальным интересам Украины.

В июне народный депутат Мустафа Найем, публикуя ответы из АП, Кабмина и СНБО, отмечал, что несмотря на заявление президента три месяца назад, ни один орган не занимается подготовкой законопроекта о восстановлении территориальной целостности.

Украинская правда