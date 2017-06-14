ГПУ раскрыла схему, как товары из Украины попадали в оккупированный Донецк

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Среда, 14 июня 2017, 17:46

В Донецкой области раскрыли схему поставок товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии таможенников, 7 фигурантам объявлено подозрения в финансировании терроризма.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook 14 июня.

Как установили следователи, на территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию.

 

На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР".

Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.

В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.

Отмечается, что 13 июня, прокуратура Донецкой области совместно с работниками СБУ провела 33 обыски (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерию, компьютерную технику, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн.

На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четыре фигуранта задержаны.

14 июня объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы.

Следствие продолжается.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура контрабанда Донбасс
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