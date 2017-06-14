Известному российскому блогеру Варламову запрещен въезд в Украину

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Среда, 14 июня 2017, 17:50

Службой безопасности Украины запрещен въезд на территорию Украины известному российскому блогеру Илье Варламову.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос интернет-издания "Апострофа".

"Апостроф" 7 июня направил информационный запрос в СБУ с вопросом, "принимались ли решения о запрете въезда в Украину гражданину России Варламову Илье Александровичу 1984 года рождения, который незаконно посещал территорию Крыма после оккупации Россией".

СБУ ответила, что "в соответствии с ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ".

В то же время в ответе СБУ не указано, с какого периода времени Варламову отказано в доступе на территорию Украины.

Как сообщалось, в 2012 году Илья Варламов отрицал факт сотрудничества с прокремлевскими организациями.

В 2014 году Варламов приезжал во Львов. Тогда украинские пограничники не хотели впускать его в Украину, объясняя это тем, что у него недостаточно денег для пребывания в стране. Впрочем, впоследствии блогера таки пропустили.

Темы: СБУ
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