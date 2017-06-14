В России собираются контролировать переписку в мессенджерах

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Среда, 14 июня 2017, 18:25

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.

Об этом в среду сообщает российское агентство "ТАСС".

В частности предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятом на основании решения суда.

Законопроект вносит понятие мессенджера - "сервиса обмена быстрыми сообщениями" - и обязанности для их владельцев.

Согласно документу, владельцы должны будут пресекать распространение информации, запрещенной законом, например подробностей о несогласованном митинге.

Также мессенджеры должны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Согласно проекту закона мессенджеры должны давать пользователю возможность блокировать сообщения от нежелательных абонентов и обеспечивать конфиденциальность.

В случае невыполнения требований мобильные операторы должны будут ограничить доступ к мессенджеру. Законопроект начнет действовать в июне 2018 года, если пройдет чтения в Госдуме и будет одобрен Советом Федерации и президентом.

12 июня в России прошли антикоррупционные акции. Во время них, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД РФ рассказали о 150 задержанных.

Темы: Росcия интернет
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