Савченко объяснила, что делала в суде по делу Онищенко

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Среда, 14 июня 2017, 18:50
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что народный депутат-беглец Александр Онищенко еще в декабре 2016 года обратился к ней с просьбой разобраться, является ли политической мотивированным дело в отношении него.

Об этом она сказала в комментарии журналистам в Соломенском райсуде Киева, передает Укринформ.

"Обращение Онищенко как гражданина Украины меня было еще в декабре. Оно заключается в том, чтобы разобраться в политической мотивированности его преследования", - сообщила Савченко.

Как известно, Савченко начала посещать судебные заседания по 8 обвиняемых по так называемому "газовому делу", где фигурирует народный депутат Александр Онищенко.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержании и аресте.

Темы: Савченко суд Онищенко
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