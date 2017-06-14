Савченко объяснила, что делала в суде по делу Онищенко
Об этом она сказала в комментарии журналистам в Соломенском райсуде Киева, передает Укринформ.
"Обращение Онищенко как гражданина Украины меня было еще в декабре. Оно заключается в том, чтобы разобраться в политической мотивированности его преследования", - сообщила Савченко.
Как известно, Савченко начала посещать судебные заседания по 8 обвиняемых по так называемому "газовому делу", где фигурирует народный депутат Александр Онищенко.
Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержании и аресте.
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