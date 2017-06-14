Мэру Николаева таки вручили протокол об админнарушении

Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу вручили протокол о совершении админнарушении, связанного с коррупцией.



Об этом в среду сообщает местное издание "НикВести".



Протокол Сенкевичу вручили правоохранители в 16:15 в малом зале горсовета в присутствии представителей средств массовой информации, а также нескольких депутатов городского совета.



Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции усмотрели правонарушения в том, что он при голосовании на сессии горсовета от 24 ноября 2015 о начислении ему заработной платы, не заявил о конфликте интересов.



При этом, как пишет издание, Сенкевич заявил, что не считает себя виновным в совершении административного правонарушения, а также отказался комментировать информацию, что он скрывался в окно от полиции в первой половине дня.



"Есть вопросы, к аппарату горсовета, он должен был меня подготовить. Это первая сессия, я не знал. Но я не оправдываюсь. Было действие, я голосовал... Я был готов к этому протоколу, знал о нем", - сказал Сенкевич.



При этом он отметил, что в последнее время на него организовали "травлю".