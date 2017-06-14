Мэру Николаева таки вручили протокол об админнарушении

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Среда, 14 июня 2017, 19:03

Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу вручили протокол о совершении админнарушении, связанного с коррупцией.

Об этом в среду сообщает местное издание "НикВести".

Протокол Сенкевичу вручили правоохранители в 16:15 в малом зале горсовета в присутствии представителей средств массовой информации, а также нескольких депутатов городского совета.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции усмотрели правонарушения в том, что он при голосовании на сессии горсовета от 24 ноября 2015 о начислении ему заработной платы, не заявил о конфликте интересов.

При этом, как пишет издание, Сенкевич заявил, что не считает себя виновным в совершении административного правонарушения, а также отказался комментировать информацию, что он скрывался в окно от полиции в первой половине дня.

"Есть вопросы, к аппарату горсовета, он должен был меня подготовить. Это первая сессия, я не знал. Но я не оправдываюсь. Было действие, я голосовал... Я был готов к этому протоколу, знал о нем", - сказал Сенкевич.

При этом он отметил, что в последнее время на него организовали "травлю".

Темы: Николаев полиция местная власть
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