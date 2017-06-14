Садовый назвал хамством ответ Гройсмана по мусору

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Среда, 14 июня 2017, 20:36

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.

Об этом мэр написал на своей Facebook-странице в среду вечером.

"Ожидал от Премьер-министра (!) Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", - отметил Садовый.

Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

Темы: Львов Садовый Гройсман
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