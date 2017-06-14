Садовый назвал хамством ответ Гройсмана по мусору
Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.
Об этом мэр написал на своей Facebook-странице в среду вечером.
"Ожидал от Премьер-министра (!) Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", - отметил Садовый.
Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.
12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.
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Украинская правда
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