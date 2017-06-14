Задержали судью, которая требовала 1 тыс евро с предприятия

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Среда, 14 июня 2017, 20:51

Судью Броварского горрайонного суда Киевской области задержали во время получения взятки в среду.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что судья требовала 1000 евро у частного предприятия за вынесение уточняющего решение в его пользу по делу об изъятии у этой компании органами Государственной фискальной службы 13,5 тонн горючего.

"Служительница Фемиды задержана по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и проживания судьи проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в НАБУ.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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