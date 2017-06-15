ФБР проверяет, не пытался ли Трамп препятствовать расследованию по РФ

22 просмотра
0
Четверг, 15 июня 2017, 02:06

Специальный советник по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер расследует, пытался ли президент Дональд Трамп помешать правосудию.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Специальный советник по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер в рамках расширения расследования расспрашивает чиновников разведывательного сообщества с целью проверить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Пять человек, которые говорили на условиях анонимности сообщили, что Мюллер уже на этой неделе планирует допросить директора национальной разведки Дэниэла Коутса, главу АНБ Майка Роджерса и его бывшего заместителя Ричарада Леджета, которые согласились давать показания. Сколько еще свидетелей допрашивало ФБР остается тайной.

В заявлении АНБ по этому поводу отмечается, что агентство будет "в полной мере сотрудничать со специальным советником", но от дальнейших комментариев отказались. Офис директора национальной розвику также отказался от комментариев.

В Белом доме рекомендуют все вопросы о расследовании направлять личному адвокату Трампа.

Как пишет издание, этот шаг Мюллера является поворотным моментом в расследовании ФБР, которое продолжается уже почти год и сосредоточено на вмешательстве России в президентские выборы в США и вероятной координации между соратниками Трампа и Кремлем. Сообщается также, что следователи ищут доказательства возможных финансовых преступлений соратников президента.

Темы: Трамп США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин подтвердил встречу Порошенка с Трампом 15 июня 2017, 00:45
Нападавший, который стрелял в конгрессмена США, скончался от ранений - Трамп 14 июня 2017, 21:24
На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники 14 июня 2017, 15:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ
Климкин подтвердил встречу Порошенка с Трампом
Сенат США утвердил новые санкции против Кремля
В Сан-Франциско сотрудник компании открыл стрельбу по коллегам
Все новости
Безвиз дает дорогу

Неизведанный север Польши

Тревожные звоночки

Эксперт назвала признаки того, что в отношениях пары не все в порядке