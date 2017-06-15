Юридический комитет Сената США изучит причины увольнения Коми

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Четверг, 15 июня 2017, 04:44

Юридический комитет Сената США намерен изучить любые действия, имевшие целью повлиять на расследование ФБР, в том числе событий, которые привели к увольнению Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Об этом он сообщил в официальном письме старшему члену Комитета Дайане Фейнштейн.

"Вы и я согласны, что американский народ заслуживает знать полностью все попытки вмешательства как в наши демократические процессы, так и в беспристрастное правосудие. Юридический комитет обязан полностью расследовать все возможные партийные вмешательства в следственные действия правоохранительных органов", - отметил Грессли в письме .

"По моему мнению, в полной мере расследование фактов, обстоятельств и оснований увольнения Коми возможно при кооперации, на двухпартийной основе", - добавил он.

Как сообщалось, специальный советник по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер в рамках расширения расследования расспрашивает чиновников разведывательного сообщества с целью проверить, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Ранее уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент просил его публично объявить, что он (Трамп) не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности. По словам Коми, президент также просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В свою очередь, Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.

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