В РФ угрожают не оставить без ответа новые санкции США

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Четверг, 15 июня 2017, 07:13

В международном комитете Совета Федерации РФ считают позицию сената США по санкциям не адекватной ни ситуации в мире, ни в двусторонних отношениях.

Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, пишет РИА Новости.

В частности Косачев заявил о якобы неэффективности санкций.

"Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее "искомого" результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного", — отметил он.

Между тем в комитете планируют дождаться реакции президента США Дональда Трампа.

"Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", — подчеркнул замглавы комитета Владимир Джабаров.

Как сообщалось, Сенат США одобрил законопроект о введении нового пакета санкций против России. Ограничительные меры предполагается ввести против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность в том, что закон будет принят и подписан президентом Трампом. В противном случае американские законодатели намерены преодолеть вето президента.

Темы: санкции США Росcия
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