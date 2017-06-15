Боевики утром обстреляли Марьинку
Боевики утром обстреляли Марьинку в Донецкой области, вероятно из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Антон Миронович.
"Около 7.00 боевики обстреляли Марьинку. Вероятно из РСЗО Град-П. Информация о последствиях и обстоятельства уточняется", - написал он в Facebook.
Чуть позже в комментарии "Украинской правде" он сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены несколько домов.
"По предварительной информации, важные объекты не повреждены", - добавил он.
Как известно, согласно минским соглашениям, ствольная артиллерия типа РСЗО Град-П должна быть отведена от линии разграничения.
Оксана Коваленко, УП
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