Боевики утром обстреляли Марьинку в Донецкой области, вероятно из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Антон Миронович.

"Около 7.00 боевики обстреляли Марьинку. Вероятно из РСЗО Град-П. Информация о последствиях и обстоятельства уточняется", - написал он в Facebook.

Чуть позже в комментарии "Украинской правде" он сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены несколько домов.

"По предварительной информации, важные объекты не повреждены", - добавил он.

Как известно, согласно минским соглашениям, ствольная артиллерия типа РСЗО Град-П должна быть отведена от линии разграничения.

Оксана Коваленко, УП